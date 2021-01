GdS – Conte, trincea scudetto. Compatta la squadra, in Serie A nessuno come lui: numeri da titolo

Nella giornata di oggi l’Inter di Antonio Conte comincerà il suo 2021 allo stadio Giuseppe Meazza, dove alle ore 12.30 affronterà il Crotone nella prima uscita del nuovo anno. Iniziando uno sprint che, nei piani del tecnico e della società, dovrebbe portare la formazione nerazzurra a quello scudetto che dalle parti di Appiano Gentile manca ormai da più di dieci anni.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport evidenzia un dato: fra gli allenatori di Serie A, Conte è l’unico ad aver già vinto un titolo. E sa benissimo come allontanare le distrazioni isolando il gruppo squadra dalle pressioni esterne, che nella giornata di ieri son tornate a soffiare con forza sull’ambiente con le voci di cessioni societarie circolate sui quotidiani.

Per questo Conte ha già parlato con i suoi giocatori, provando a costruire quella che il quotidiano rosa chiama una trincea scudetto. Perché, per centrare il tricolore, al tecnico nerazzurro basta mantenere la sua velocità di crociera. In Serie A, infatti, nessuno ha la sua media punti: l’allenatore ha raccolto 2,24 punti a partita nel massimo campionato (2,20 in nerazzurro).

Per ricucire sulle maglie dell’Inter il tricolore, fiaccando la resistenza del Milan, dovrebbe bastare mantenere questo ritmo. Conte dovrà farlo senza grossi aiuti dal mercato, ma anche nella conferenza stampa di ieri l’allenatore ha dato l’idea di chi ha tutta l’intenzione di valorizzare soprattutto quanto già a sua disposizione.

