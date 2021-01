Cessione Inter, smentita anche da Rothschild. Ma il Corriere dello Sport non chiude a questa operazione

La famiglia Zhang ha intenzione di cedere l’Inter? La notizia, riportata nella giornata di ieri sulle colonne del Corriere dello Sport, è stata subito smentita con un comunicato della società, che ha dimostrato di avere saldamente in mano le redini del club. Questo nonostante le difficoltà finanziarie, che in tempi di pandemia stanno colpendo tutte le principali squadre al mondo e che hanno imposto una politica di austerity per quanto riguarda la sessione invernale di mercato.

Il Corriere dello Sport riporta anche una mail inviata da Rothschild, in cui viene smentito l’interesse per il club. Nonostante questo le casse nerazzurre stanno vivendo una crisi di liquidità, ed il quotidiano non chiude la porta a questa operazione. Che si poggerebbe su equilibri delicatissimi che richiedono i giusti tempi, senza fughe in avanti.

Nel frattempo, in ogni caso, l’Inter starebbe pensando di rinviare i pagamenti dei mesi di novembre e dicembre, la cui scadenza è fissata per il 16 febbraio, ed è aperta all’ingresso di nuovi finanziatori, soprattutto per il pacchetto di minoranza.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<