Conte, i primi acquisti li hai in rosa: Vecino e Sensi armi in più per un’Inter da scudetto

Il mercato dell’Inter è, almeno per il momento, in stand-by. La sessione invernale sarà infatti caratterizzata da un regime di austerity dovuto alle difficoltà finanziare generate dalla pandemia, che ha colpito duramente le casse nerazzurre così come quelle di ogni società al mondo, facendo scarseggiare la liquidità e rendendo complicate operazioni onerose.

Ragion per cui quella che inizia domani sarà una sessione a costo zero, in cui ogni investimento seguirà necessariamente una cessione. Il nome principale, da questo punto di vista, è quello di Christian Eriksen, che però non sarà facile vendere proprio perché questa mancanza di liquidità accomuna tutte le principali società d’Europa.

Per questo, i due principali rinforzi Antonio Conte potrebbe trovarli già all’interno della sua rosa. Come riporta il Corriere dello Sport, si tratta di Stefano Sensi e Matias Vecino, sino ad ora utilizzati pochissimo a causa dei problemi fisici che hanno condizionato la prima parte della stagione.

Il centrocampista uruguagio può essere considerato a tutti gli effetti un rinforzo sia perché in questa stagione non è mai stato impiegato, sia perché sembrava destinato a partire nel mercato invernale mentre con ogni probabilità finirà per rimanere alla base.

