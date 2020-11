CorSera – L’Inter e Conte non hanno nessuna intenzione di separarsi. Zhang ha le idee chiare: la situazione

Sono giorni difficili per l’Inter. La sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, che ha fortemente compromesso il cammino europei dei nerazzurri, ha inevitabilmente alzato critiche e polverini nei confronti di Antonio Conte, ritenuto tra i colpevoli della figuraccia. In queste ore sono circolate diverse voci su un cambio di guida tecnica da parte di Suning, ma al momento restano solamente ipotesi.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il futuro di Conte sarà ancora a Milano. Da ambo le parti, infatti, c’è la volontà di continuare insieme un progetto iniziato l’estate del 2019 e c’è ancora fiducia di portarlo a termine. Zhang non ha quindi nessuna intenzione di esonerare il proprio allenatore, che percepisce 12 milioni di euro, e il tecnico leccese è convinto di poter arrivare ancora lontano con l’Inter. Certo, ora i bonus sono finiti e i nerazzurri dovranno cambiare sensibilmente marcia, già a partire dalla gara di domani contro il Sassuolo.

