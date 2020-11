Sassuolo-Inter, le probabili formazioni: D’Ambrosio al posto di Skriniar, Conte cambia gli esterni

Torna subito in campo l’Inter di Antonio Conte e riparte in campionato dalla complicata trasferta di Reggio Emilia. Dopo il Real Madrid, infatti, la formazione nerazzurra domani pomeriggio alle 15.00 dovrà vedersela contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, grande sorpresa della stagione al secondo posto in classifica appena dietro il Milan. Per quanto riguarda le ultime di campo in casa nerazzurra, Antonio Conte dovrebbe andare verso un turnover ridotto, cambiando solamente gli uomini sulla fasce più D’Ambrosio al posto di Skriniar sulla linea dei centrali. Andiamo a vedere le probabili formazioni di Sassuolo-Inter, secondo le ultime de La Gazzetta dello Sport:

SASSUOLO-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ahyan; Marlona, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Boga, Djuricic, Berardi; Raspadori. All. De Zerbi

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio; de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Gagliardini, Perisic; Vidal; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

