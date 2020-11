Il ritorno di Brozovic potrebbe essere una svolta per Vidal. Conte ora può impiegarlo tra le linee: il punto

E’ stato forse l’emblema dell’Inter nell’ultima partita contro il Real Madrid. Arturo Vidal ha certamente compromesso la gara dei nerazzurri, facendosi espellere dopo 30 minuti di gioco in una gara in cui servivano a tutti i costi i tre punti. Il centrocampista cileno non è al meglio della forma e nelle ultime uscite le difficoltà palesate sono diverse, a differenza del suo rendimento in nazionale: con il Cile, infatti, ha totalizzato ben tre gol nell’ultima sosta.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il recupero di Marcelo Brozovic arriva nel momento migliore per Arturo. Il centrocampista croato si è negativizzato con l’ultimo tampone ed ora è pronto a riprendere il suo ruolo in campo davanti alla difesa. Questo permetterà a Vidal di giocare più avanti rispetto alla posizione ricoperta ultimamente e quindi di essere più libero tra le linee. Ruolo che con Conte ai tempi della Juventus ha portato diverse gioie ed ora è pronto a ripetersi anche in nerazzurro.

