CdS – Inter, Conte prova la difesa a 4 in allenamento: possibile svolta tattica?

Dopo la crisi scaturita in seguito alla sconfitta contro il Real Madrid mercoledì sera, la buona notizia per l’Inter di Antonio Conte è che già domani nel match delle 15.00 contro il Sassuolo si presenterà l’occasione per riscattare il brutto momento e porre fine (quantomeno fino a martedì sera) alle tante critiche piovute sulla sua squadra. La formazione neroverde, però, è probabilmente uno degli avversari più scomodi che si potesse incontrare in questo periodo: una squadra ben rodata che gioca insieme all’Atalanta il calcio più divertente ed efficace in Italia.

Per cercare di ribaltare il trend negativo, diversi quotidiani – tra cui Tuttosport e Corriere dello Sport – questa mattina hanno anticipato che l’Inter potrebbe riservare qualche sorpresa tattica alla formazione di Roberto De Zerbi. Conte, nella sessione di allenamento di ieri, avrebbe infatti provato la difesa a 4. Un sistema fin qui escluso a priori dal tecnico leccese, mai utilizzato dal primo minuto ma solo a partita in corso e in situazioni di emergenza. Qualora l’allenatore dovesse realmente intraprendere questa svolta tattica, sarebbe un vero colpo di scena e un momento di profonda riflessione verso un sistema a 3 che per anni è stato alla base dei successi di Conte.

