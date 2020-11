TS – Inter, a gennaio Eriksen può dire addio. Marotta fissa il prezzo, ma occhio alle ipotesi di scambio: i dettagli

Il futuro di Christian Eriksen è al momento un tabù. Il trequartista danese sta vivendo un’esperienza piuttosto travagliata a Milano, non essendo mai entrato pienamente nei piani tattici di Antonio Conte. L’ultima sua comparsa in Champions League contro il Real Madrid è stata considerata da molti come un affronto, con il tecnico leccese che lo ha messo in campo a 4 minuti dalla fine sul risultato di svantaggio per 2 a 0.

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, gennaio potrebbe essere il mese della svolta per Eriksen. Qualora lui dovesse chiedere la cessione, infatti, l’Inter non si opporrebbe, anzi. Marotta spera di incassare non meno di 30 milioni di euro, ma in un mercato fortemente colpito dalla crisi economica potrebbe considerare l’ipotesi di qualche scambio.

In questo senso i calciatori che piacciono al club di Suning sono diversi ed il numero 24 nerazzurro potrebbe rientrare in operazioni di mercato con diversi top club europei. Con il Real Madrid si parla da giorni di uno scambio con Isco. Con il Psg c’è l’ipotesi Paredes, ma Marotta apprezza anche altri nomi europei: Fred dello United, Tolisso del Bayern Monaco e Xhaka dell’Arsenal.

