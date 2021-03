Inter, quante analogie con la stagione 1970-1971: se sarà Scudetto, sarà anche per Corso e Bellugi

Se ne è portati via tanti, il 2020-2021, e tra questi – a esattamente otto mesi di distanza – anche Mario Corso e Mauro Bellugi: due simboli, due emblemi di una certa Inter e di un certo interismo, compresa quell’Inter che nell’annata 1970-1971 (esattamente cinquant’anni fa) riuscì a compiere una travolgente rimonta sul Milan allenato da Nereo Rocco, conquistando lo Scudetto.

Una vittoria ottenuta, peraltro, dopo che l’Inter, nella prima parte di stagione, non era andata molto lontano nelle coppe: le analogie con l’annata nerazzurra attuale ci sarebbero tutte, e a farle notare, oggi, è La Gazzetta dello Sport, con un editoriale di Alberto Cerruti. Scrive infatti l’editorialista del quotidiano rosa: “Quest’anno, come 50 anni fa, l’Inter ha inseguito e scavalcato il Milan e sarebbe bello se in caso di successo finale qualcuno dedicasse lo Scudetto anche a Bellugi e Corso, grandi protagonisti di quel sorpasso nel 1971”.

