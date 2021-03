Camano (ag. Hakimi): “Sta bene all’Inter, Conte è top ed esalta il suo gioco”. Poi viene stuzzicato sul Napoli

Del Napoli gli è stato chiesto perché l’intervista era a Radio Kiss Kiss – emittente radiofonica napoletana – e poi perché, del resto, Achraf Hakimi, proprio stando ad alcune vecchie dichiarazioni del suo procuratore Alejandro Camano, intervenuto oggi alla suddetta emittente, era già stato vicino al Napoli, ai tempi della gestione tecnica di Maurizio Sarri. All’epoca non se ne fece nulla, anche se, in chiave futura, l’agente di Hakimi si dimostra possibilista circa un approdo in terra partenopea.

Il principio, va detto, è quello del mai-dire-mai. Dichiara infatti Camano: “Perché no, il Napoli per me è la squadra del cuore, ci ha giocato il più grande di tutti (Maradona, ndr) e quindi non escludiamo niente per il futuro”. Poi il discorso torna sul presente: “Hakimi si trova bene all’Inter con Conte, che è un grandissimo allenatore. Il suo gioco esalta Achraf e credo che risulterà molto migliorato con questa esperienza nerazzurra”, spiega.

