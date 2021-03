GdS – Inter, oggi l’esito dei test molecolari su tutta la squadra. E ci sarà un nuovo giro di tamponi

C’è comprensibilmente grande apprensione in queste ore ad Appiano Gentile, dopo aver saputo ieri mattina della positività di Danilo D’Ambrosio al coronavirus. Il difensore, infatti, era stato in ritiro con la squadra a Torino, prima di rientrare poco prima del match a Milano per aver accusato dei lievi sintomi che lasciavano pensare ad un possibile caso Covid-19. Il calciatore aveva tra l’altro partecipato pure alla rifinitura del sabato, entrando a contatto diretto con i compagni.

Come specificato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, ai test rapidi effettuati ieri pomeriggio fortunatamente non sono state riscontrate altre positività sul gruppo squadra. Quest’oggi, invece, arriverà l’esito dei tamponi molecolari effettuati sempre ieri pomeriggio. Ma non è tutto, perché nella giornata odierna verranno ripetuti nuovi molecolari e solamente nel caso in cui dovessero dare entrambi tutti esito negativo, allora Conte potrebbe tirare un sospiro di sollievo in vista del match impegnativo contro il Sassuolo di sabato sera.

Tra l’altro, è emerso anche un importante particolare che riguarda le nazionali. Dal momento che Lukaku e compagni avendo avuto un contatto diretto con D’Ambrosio dovranno rispettare un isolamento di 14 giorni, secondo il quale è consentito solo il tragitto casa-Centro Sportivo, potrebbero non partire per le nazionali. Sarà infatti l’Ats di Milano che nei prossimi giorni comunicherà all’Inter le indicazioni valide per i calciatori, ai quali potrebbe essere vietato di lasciare la città.

