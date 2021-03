CdS – Inter, il segreto del primato sta nel fisico: corre e segna più di chiunque altra

Un vantaggio di nove punti sulla seconda in classifica ed un girone di ritorno assolutamente da record fino a questo momento, non può essere prodotto dalla casualità. Antonio Conte e il suo staff ha lavorato davvero sui particolari negli ultimi due anni e adesso stanno finalmente raccogliendo insieme alla sua squadra i frutti dei tanti sacrifici. L’Inter, come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, può essere considerata la formazione più fisica del nostro campionato, come testimoniato da alcuni importanti numeri.

Innanzitutto è la squadra che corre di più in Serie A, con 113,021 chilometri percorsi in media per ogni partita, davanti a Lazio e Napoli. Contributo che viene speso in buona parte da Marcelo Brozovic in quanto calciatore che corre di più in tutto il campionato, ma anche da Barella e Skriniar in alto in questa classifica. Non è un caso se dei 65 gol realizzati fino ad oggi dal miglior attacco del torneo, 45 sono arrivati durante la ripresa, quando evidentemente le avversare calano dal punto di vista fisico.

Anche i centimetri di cui sono dotati i calciatori nerazzurri rientra pienamente in questo discorso. Se è pur vero che tenendo conto di tutta la rosa quella interista non è certamente tra le più alte in Serie A, prendendo in considerazione invece gli undici titolari che da tempo Conte ha ormai definito abbastanza chiaramente, il dato sì che diventa tra i migliori del campionato. E non è per niente un caso se l’Inter è la squadra che ha messo a segno più reti di testa in tutto il torneo, 13 contro i 9 della Juventus che segue al secondo posto.

