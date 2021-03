Dal Brasile – Eder, visite mediche con il San Paolo: raggiungerà Miranda e Crespo

E’ finalmente pronta una nuova avventura per il futuro di Eder Citadin Martins. L’ex attaccante dell’Inter, rimasto senza squadra dopo lo scioglimento del Jiangsu Suning di poche settimane fa, ha già trovato l’accordo con un nuovo club e nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l’ufficialità del trasferimento. Come rivelato da ESPN si tratta del San Paolo, club che ha già raggiunto l’intesa totale con l’entourage del calciatore, già in Brasile per effettuare le visite mediche prima di ottenere il via libera per la firma sul nuovo contratto.

San Paolo che per la nuova stagione pare intenzionato a voler avviare un progetto ambizioso, dopo aver già ingaggiato sempre a parametro zero ad inizio marzo Joao Miranda, altro ex Inter che dopo l’esperienza al Jiangsu aveva espresso il desiderio di ritornare in patria. Ma la colonia degli ex nerazzurri non finisce assolutamente qui, perché in panchina a guidare la squadra ci sarà Hernan Crespo. Il tecnico argentino lo scorso 12 febbraio ha infatti firmato un contratto biennale con il club brasiliano, dopo la stagione positiva al Defensa y Justicia.

