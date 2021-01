Gol di Lautaro o autogol di Marrone? Nell’azione del 2-1 nerazzurro, non è chiaro chi tocca la palla per ultimo tra l’attaccante argentino e il difensore rossoblu, dopo l’ottima incursione in area di rigore di Barella.

Per gli amanti del fantacalcio e delle statistiche, come ogni episodio bisogna fare riferimento alla Lega Serie A. La decisione finale è: autogol di Marrone.

