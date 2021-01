Inter-Crotone, la LuLa sempre una garanzia. Per Lukaku è il terzo assist a Lautaro in Serie A

E’ sempre più affiatata la coppia d’attacco dell’Inter. Quest’oggi a San Siro, nella gara contro il Crotone, Lautaro Martinez è stato l’autore del primo gol nerazzurro, che ha firmato il momentaneo pareggio. L’argentino ha messo così la firma sulla prima rete della Benemata nel 2021 e l’azione è una di quelle da rivedere.

Il Toro ha finalizzato un’azione in tandem con Romelu Lukaku. Per il belga si tratta del quinto assist in Serie A e il terzo proprio per Lautaro. Questo dato conferma ancora l’ottima sintonia tra gli attaccanti di Antonio Conte.

3/5 – Tre dei cinque assist totali di Romelu #Lukaku in #SerieA hanno propiziato un gol di #Lautaro Martínez, inclusi gli ultimi due in ordine di tempo. Lula.#InterCrotone #SerieATIM — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 3, 2021

