L’Inter affronta in casa il Crotone per la prima gara del 2021 di Serie A. Sul risultato di 2 a 1 in favore dei nerazzurri, Arturo Vidal commette un fallo ingenuo in area di rigore, che è costato il rigore per la squadra ospite. I tifosi sono piuttosto stanchi del suo atteggiamento e la reazione è rabbiosa.

