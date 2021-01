Inter-Crotone, ansia Lukaku: si accascia a centrocampo e chiede il cambio. Problema muscolare

Inter e Conte in ansia. Al minuto 74′ Lukaku ha abbandonato il campo durante Inter-Crotone a causa di un problema muscolare alla gamba destra.

Il gigante belga, dopo aver siglato il gol del 4-2, si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio alla panchina. Al suo posto è entrato Perisic.

La speranza è che Lukaku si sia fermato in tempo, dopo l’uscita dal campo ha simulato a Conte il gesto di una rottura. Da valutare la sua disponibilità in vista della sfida contro la Sampdoria in programma il 6 gennaio ma è chiaro che tutti i pensieri sono rivolti alla sfida contro la Juventus del 17. Come riportato da Sky Sport, la prima diagnosi è quella di contrattura al quadricipite della coscia destra.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi