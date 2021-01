Inter-Crotone, Lukaku segna il gol numero 50 in nerazzurro. Nelle prime 70 presenze…

E’ sempre più il trascinatore di questa Inter. Romelu Lukaku è uno tra i migliori in campo nella gara di San Siro contro il Crotone, grazie al gol e assist che regalano il primo posto momentaneo in classifica ai nerazzurri. Per Big Rom si tratta del gol numero 50 con la maglia dell’Inter, dimostrando la sua grande importante in squadra, dentro e fuori dal campo.

Nelle sue prime 70 presenze nel club di Suning, ha partecipato a ben 59 gol nelle varie competizioni. Oltre ai 50 centri, infatti, sono ben 9 gli assist, di cui 3 in questa stagione al compagno di reparto Lautaro Martinez.

