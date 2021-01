Il fallo da rigore, il battibecco con Conte e il cambio dopo i primi 45′: Vidal da horror in Inter-Crotone

Il 2021 non inizia nel migliore dei modi per Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è stato cambiato da Conte dopo un primo tempo in cui è apparso davvero in difficoltà.

Dopo il 2-1 di Lautaro, Vidal ha causato il calcio di rigore che ha riportato il Crotone in partita. Un fallo sciocco e inutile, così come era già capitato in Champions League contro il Borussia.

Possibile che Conte abbia optato per il cambio anche per un battibecco con lo stesso Vidal dopo il rigore procurato. “Arturo, gioca e non rompere il c****”, le parole riportate da Sky Sport. Nel secondo tempo, senza il cileno, l’Inter ha cambiato ritmo ed è sembrata un’altra squadra con l’ingresso in campo di Sensi.

