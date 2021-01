LIVE – Inter-Crotone: segui la cronaca in diretta su Passioneinter.com

Commenta la partita su Telegram con 2023 tifosi nerazzurri!

Prima partita del 2021 per l’Inter di Antonio Conte, che quest’oggi scende in campo allo stadio Giuseppe Meazza contro il Crotone di Stroppa per andare a caccia dell’ottava vittoria consecutiva in campionato. Fischio d’inizio previsto per le ore 12.30, su PassioneInter.com potrete seguire in diretta la cronaca live di Inter-Crotone.

Le probabili formazioni di INTER-Crotone

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Riviere, Messias. All. Stroppa

