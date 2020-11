GdS – Dai ritardi di de Vrij al nuovo ruolo di Vidal: i calciatori in difficoltà a caccia di riscatto

L’ultimo mese è stato uno dei più difficili della carriera di Antonio Conte: se si esclude il successo in campionato con il Genoa, infatti, il tecnico ha raccolto poche soddisfazioni e perso punti in partite dominate. Ora l’Inter deve risollevarsi in fretta, e per farlo ha bisogno di capire quali sono stati gli errori che hanno penalizzato i nerazzurri nelle ultime uscite. Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport sono evidenziate alcune carenze da parte di calciatori che dovrebbero essere colonne portanti della squadra, da limare in fretta per riprendere la marcia.

A colpire sono state soprattutto le difficoltà di Stefan de Vrij, protagonista in negativo nelle uscite contro Parma e Real Madrid, in cui ha perso in marcatura sia Gervinho che Sergio Ramos nelle occasioni che hanno portato ai gol avversari. C’è poi il tema dei nuovi arrivati: Achraf Hakimi è stato infatti autore dell’errore che ha portato al primo gol dei Blancos. Dopo un inizio travolgente, il marocchino ha dimostrato di aver bisogno di ulteriore tempo per inserirsi nei meccanismi della squadra nerazzurra. Infine Arturo Vidal, che però ha una grande attenuante: il mancato acquisto di un mediano, infatti, lo costringe a giocare più indietro rispetto al solito, in un ruolo non suo in cui sta dimostrando di non avere ancora i tempi giusti. >>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<