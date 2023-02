Inter, un Derby che vale doppio: in campo l’11 di Riad

Finalmente Brozovic pronto a dare il suo contributo

Pietro Magnani

Il Derby in arrivo è una data cerchiata in rosso sul calendario di Inzaghi. Dopo la vittoria a Riad in Supercoppa dove l'Inter ha strapazzato il Milan ben oltre il risultato di 3 a 0, ora i nerazzurri vogliono replicarsi in campionato. In primis per vendicare la sconfitta dello scorso anno in cui si è di fatto perso lo Scudetto. In secondo luogo per dare una mazzata morale definitiva ai rossoneri, da qualche turno in crisi di risultati.

Ecco perché, secondo La Gazzetta dello Sport, Inzaghi metterà in campo in blocco proprio la squadra di Riad. In difesa tornerà al suo posto, senza fascia però, Skriniar, dopo il turbolento epilogo della sua avventura a Milano. Darmian verrà dirottato sulla fascia per contenere Hernandez e Leao, mentre in attacco il tandem d'attacco sarà composto da Lautaro (capitano) e Dzeko.

A differenza di Riad però Inzaghi avrà dei vantaggi che potrebbero rivelarsi utili a gara in corso. In primis il Lukaku ancora legnoso ma sicuramente più in palla visto contro l'Atalanta in Coppa Italia. E poi, finalmente, Marcelo Brozovic. Dopo un'assenza interminabile infatti, secondo la Rosea il croato, finito anche al centro di voci di mercato, dovrebbe tornare a disposizione per la panchina. Un rientro cruciale per la seconda parte di stagione: con Brozo, il centrocampo sale decisamente di livello.