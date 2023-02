Il retroscena su Pavard: ecco perché il francese non è arrivato all’Inter

I nerazzurri potrebbero riprovarci in estate

Oltre al mancato rialzo del PSG, uno dei motivi per cui Skriniar è rimasto all'Inter nella finestra di mercato invernale è stata la mancanza di alternative valide. I nerazzurri infatti hanno sondato diversi nomi, tra cui Demiral e Pavard, senza però trovare l'intesa con nessun club. E proprio sul mancato arrivo del francese, spunta ora un retroscena.

Secondo Relevo infatti, l'operazione non sarebbe saltata per problemi economici, ma per la volontà del BayernMonaco di trattenere il difensore. In primis perché i bavaresi sapevano che, cedendo Pavard all'Inter, avrebbero rinforzato il PSG, che avrebbe ottenuto Skriniar proprio a ridosso del doppio impegno di Champions League con i tedeschi.

In secondo luogo perché a Monaco non si sono ancora arresi all'addio del francese e, nonostante sia piuttosto chiuso dai tanti campioni presenti in rosa, vorrebbero proporgli il rinnovo del contratto. Pavard sceglierà cosa fare nei prossimi mesi, ma è probabile che voglia cambiare aria. Su di lui, oltre all'Inter, c'è anche il Barcellona ma, sempre secondo Relevo, i nerazzurri avevano il forte gradimento del giocatore. Possibile quindi un ritorno di fiamma in estate.

Che il Bayern Monaco abbia impedito l'operazione per evitare l'approdo di Skriniar in Francia è plausibile: l'ottavo di finale con il PSG sarà già una sfida da brividi così. Pavard sarebbe un ottimo innesto per la difesa di Inzaghi, potendo giocare sia come braccetto che, all'occorrenza, da esterno. Tuttavia, specie qualora dovesse partire anche De Vrij, all'Inter servirà necessariamente un centrale vero, di qualità, non un adattato. A cifre contenute comunque, il francese rimane un potenziale grosso affare, soprattutto per la duttilità e l'esperienza internazionale.