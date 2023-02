Skriniar, Inzaghi non perde la fiducia: titolare nel Derby ma senza fascia

Inzaghi punta ancora sullo slovacco ormai del PSG

Pietro Magnani

Nonostante tutto Milan Skriniar non ha perso la fiducia di Inzaghi. Lo slovacco, promesso sposo del PSG (ha già firmato il contratto che da giugno lo legherà con i parigini), è apparso per tutta la prima parte di stagione disattento e svagato per le voci di mercato, rendimento culminato in negativo con l'espulsione contro l'Empoli. Tuttavia nonostante la situazione molto tesa con società, compagni e una parte della tifoseria, il tecnico nerazzurro sembra volerlo rilanciare.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, non sembrano esserci dubbi: nel Derby Skriniar sarà titolare al suo solito posto. Dopo l'assenza per squalifica con la Cremonese e la tribuna contro l'Atalanta in Coppa Italia, lo slovacco tornerà a difendere l'area nerazzurra per l'ultima volta nel Derby di Milano. Inzaghi infatti non ha alcun dubbio sulla sua professionalità e probabilmente sa anche che il calciatore vuole farsi perdonare qualcosa, sia dai tifosi che dai compagni.

Lo stesso Skriniar avrebbe promesso a tutta la squadra di voler dare il 100% da qui a giugno per chiudere in bellezza la propria parentesi nerazzurra. La sua presenza in campo da titolare da qui a fine stagione non sembra quindi in discussione, ma sicuramente non vedrà mai più la fascia al braccio. Nel Derby Lautaro rimarrà capitano.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Inzaghi non è certo uno sprovveduto: se ha scelto di fare giocare Skriniar c'è un motivo, con l'Atalanta non ha avuto problemi a non portarlo nemmeno in panchina. Evidentemente il confronto con lo slovacco gli ha fatto capire che il difensore è tornato in sé mentalmente e può essere d'aiuto. La speranza, ovviamente, è che non si sia trattato di un abbaglio e che la sua estrema fiducia venga ripagata come si deve. La situazione è già abbastanza tesa e compromessa senza aggiungerci altri svarioni in campo, specie nel Derby. Altrimenti il dignitoso rispetto dei tifosi potrebbe evolversi nuovamente e in peggio.