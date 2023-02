Ts – Onana, futuro a rischio: l’Inter potrebbe sacrificarlo a fine stagione?

Il portiere camerunense rappresenterebbe una grossa plusvalenza

Enrico Traini

L'Inter ha trovato un nuovo portiere titolare. Da quando André Onana ha conquistato il posto da titolare non lo ha più perso, complici anche i problemi fisici di Handanovic. La sua titolarità non è in discussione. O almeno fino al termine della stagione.

Tuttosport, infatti, afferma che l'Inter sa che potrà continuare a puntare su Onana, nonostante alcune incertezze nelle ultime partite. Tuttavia, a giugno la posizione del portiere nerazzurro potrebbe essere diversa.

Se Marotta e Ausilio dovessero ricevere un'offerta da 25-30 milioni, la situazione potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Considerando che è stato acquistato a zero, l'Inter potrebbe valutare di vendere Onana per raggiungere gli obiettivi economici prefissati.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

La possibilità di una sostanziosa plusvalenza non può essere scartata a priori dall'Inter. In questo momento, però, una soluzione del genere sembra abbastanza improbabile. Onana è in nerazzurro da pochi mesi e la sua esperienza deve ancora decollare.

Cederlo ora, vorrebbe dire rinnegare la scelta di Onana per il passaggio di testimone con Handanovic. Ovvero, vorrebbe dire tornare indietro rispetto a un acquisto programmato bene e che potrebbe mettere in sicurezza la porta nerazzurra per molte stagioni.

L'Inter potrebbe aver bisogno di sacrificare alcuni dei suoi pezzi pregiati, ma non può farlo senza continuare a tenere a mente il progetto tecnico. Altrimenti si creerebbe un buco di programmazione abbastanza preoccupante.