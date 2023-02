Retroscena addio Skriniar, dalla Spagna: “C’era accordo tra i presidenti”

Il sito spagnolo precisa come si fosse arrivati a un' intesa formale tra i due presidenti: Nasser Al-Khelaïfi avrebbe raggiunto un accordo verbale con Steven Zhang per 15 milioni di euro , bonus inclusi.

Tuttavia, i nerazzurri non avrebbero voluto privarsi di Skriniar senza prima avere un sostituto. E, a conti fatti, non c'era. Il PSG, allora, avrebbe deciso di fare un ultimo tentativo : oltre al denaro, anche il prestito di Danilo Pereira fino a giugno.

Ciò, dal momento che il loro principale obiettivo per sostituire lo slovacco non era acquistabile in questa finestra di mercato. L'Inter, allora, ci riproverà a giugno, quando Skriniar farà le valigie in direzione Parigi.