SM – Retroscena Zhang-Skriniar: mossa in extremis per il rinnovo

Skriniar andrà in scadenza di contratto con l' Inter . Dopo mesi di trattativa è ormai ufficiale il mancato rinnovo del difensore con i nerazzurri. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il club avrebbe provato fino all'ultimo a trattenerlo, per volontà del presidente, Steven Zhang .

Il patron dell'Inter, infatti, avrebbe provato una mossa in extremis, i primi di gennaio , per convincere il giocatore a firmare il rinnovo. Zhang avrebbe acconsentito a sforare il tetto salariale del club pur di trovare l'accordo con il giocatore. La risposta dell'agente del giocatore sarebbe stato un secco "no" .

Terminata la tenelovela per il rinnovo prima, e per l'addio anticipato a gennaio poi, adesso è tempo dei retroscena. Quanto riportato da Sport Mediaset dimostrerebbe quanto la trattativa per il rinnovo fosse già arrivata a un punto di non ritorno molto prima del mese di gennaio. Secondo Sistici, agente di Skriniar, infatti, il rifiuto all'offerta dell'Inter sarebbe riconducibile al periodo natalizio. Ai tifosi cambia poco: a giugno vedranno andare via uno dei giocatori più importanti e saranno costretti a "sopportarlo" da qui al termine della stagione.