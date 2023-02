SM – L’Inter ha l’offerta di rinnovo per Bastoni, ma potrebbe non bastare

Terminato il mercato invernale senza grandi botti, l' Inte r è subito al lavoro per rinnovare i contratti dei suoi giocatori più importanti. Tra questi c'è senza dubbio Alessandro Bastoni , in scadenza nel 2024 .

Il pensiero non può non andare subito a quanto accaduto con Skriniar. Anche per questo motivo, molto probabilmente, il club nerazzurro sta provando a muoversi con largo anticipo per rinnovare il contratto di Bastoni. L'Inter non vuole perdere altri pezzi importanti della sua rosa, specie in questo modo, ma le tentazioni dei club Premier League potrebbero complicare i piani. Altre settimane di trattative attendono i tifosi interisti.