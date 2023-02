“Nessun rancore per Skriniar”: il comunicato della Curva Nord dell’Inter

Sarà convivenza forzata fino a giugno tra Milan Skriniar e l' Inter . Il difensore slovacco rimarrà in nerazzurro fino al termine del suo contratto, per poi svincolarsi a fine stagione. Sul caso ha preso posizione anche la Curva Nord , con un comunicato sulla sua pagina Facebook.

"NESSUN RANCORE PER SKRINIAR

La Nord ha incontrato Milan e, dopo aver ascoltato le sue ragioni, ha deciso di non prendere posizione contro la sua scelta di lasciare l’Inter. La chiacchierata con Skriniar è stata documentata in un articolo sulla fanzine che uscirà al derby e in cui si spiega cosa è stato detto.