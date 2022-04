Inter, la situazione infermeria: De Vrj preoccupa Inzaghi

Nuovo stop per l'olandese

Correa infatti è stato sostituito solo a scopo precauzionale dopo una forte botta al ginocchio, ma sta bene e non ha accusato nessun contraccolpo. Stesso discorso per Barella, che ha chiesto il cambio per un giramento di testa e non per un problema muscolare. Discorso diverso invece per De Vrij, sostituito da D'Ambrosio a fine primo tempo, per il riacutizzarsi del problema alla coscia sinistra che lo aveva fatto fermare ai box durante il ritorno degli ottavi di Champions contro il Liverpool. Serviranno esami specifici per capire se si tratti solo di una contrattura o di qualcosa di peggio. In ogni caso, visto il calendario molto compresso, sarà dura vederlo nei prossimi impegni. La speranza è di poterlo recuperare almeno per il Derby di Coppa Italia.