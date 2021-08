Inter-Dinamo Kiev, le formazioni UFFICIALI: Inzaghi sceglie il 3-5-1-1, Dzeko subito titolare

Ultima amichevole estiva per l'Inter di Inzaghi

Ultima amichevole estiva per l'Inter di Simone Inzaghi, che anche in quest'ultimo impegno del pre-campionato non potrà schierare l'intera formazione titolare, rimandando questo appuntamento, nella migliore delle ipotesi, alla prima giornata di campionato contro il Genoa. Oggi, però, l'Inter avrà a disposizione Edin Dzeko, che grazie a un nullaosta potrà prendere parte al match. Alle 18.30, quindi, a Monza, l'Inter affronterà la Dinamo Kiev. Ecco allora le scelte di Inzaghi per l'ultimo impegno di questa fase preparazione.