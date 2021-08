Come sono andati i primi 45 minuti di Dzeko in nerazzurro

L'ex Roma si è presentato subito con un gol

Un debutto last minute per Edin Dzeko che fino a qualche ora fa non sarebbe dovuto scendere in campo. Poi è arrivato l'accordo con la Roma sul pagamento della mensilità di luglio (i giallorossi alla fine ne pagheranno la metà) e quindi il permesso di scendere in campo per l'amichevole contro la Dinamo Kiev. Il centravanti bosniaco si è dimostrato da subito a suo agio nel sistema Inter con l'inedito compagno di reparto Stefano Sensi che ha agito alle sue spalle. Al 14' la prima magia: azione da Playstation dei nerazzurri con Dzeko che di tacco serve il centrocampista ex Sassuolo che, a sua volta, con un secondo colpo di tacco tocca per Barella ed è 1-0 Inter.