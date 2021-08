Inter-Dinamo Kiev 3-0, quanto divertimento: Dzeko in gol al debutto

I nerazzurri dominano ed esprimono un grande gioco

Ultimo test stagionale splendido dell'Inter che si prepara all'esordio in campionato contro il Genoa con il morale alto. Fin dal primo minuto, la squadra di Inzaghi si dimostra propositiva e in grande forma. Nei primi 5' i nerazzurri vanno vicino al vantaggio due volte con Barella e un colpo di testa di de Vrij fuori di un soffio. Ma il gol è nell'area e al 14' ecco l'azione meravigliosa per l'1-0: Skriniar-Dzeko (di tacco)-Sensi (di tacco) e bordata di Nicolò Barella che sigla la prima rete della serata. E l'uomo della serata non può che essere Edin Dzeko che si trova subito a suo agio nel sistema Inter e, infatti, al 33' arriva la prima marcatura in nerazzurro: l'ex Roma, lanciato da Barella, anticipa e salta il portiere avversario ed è 2-0.