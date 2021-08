Sensi (Inter TV): “Voglio continuità, ora sto bene. Dzeko? Subito feeling con lui”

Il centrocampista nerazzurro ha giocato da seconda punta questo pomeriggio

Schierato quasi a sorpresa da seconda punta alle spalle di Edin Dzeko, Stefano Sensi questo pomeriggio si è reso grande protagonista nell'amichevole vinta per 3-0 contro la Dinamo Kiev. Un gol di destro per lui e uno splendido assist di tacco per la rete di Nicolò Barella che ha aperto le marcature del match giocato a Monza: uno stato di forma per l'ex Sassuolo che lascia ben sperare per la nuova stagione che avrà ufficialmente inizio il prossimo sabato alle 18.30 contro il Genoa a San Siro. Lo stesso Sensi ha parlato di questo precampionato nerazzurro ai microfoni di Inter TV.

Le sue dichiarazioni: "Sono molto contento per il gol, per l'assist, ma soprattutto per la squadra. Manca poco per l'inizio del campionato e ci voleva questa prestazione. Precampionato positivo, ma la cosa importante è l'intensità, siamo riusciti a fare buone cose e dobbiamo migliorare in alto. Genoa? Partita importante, abbiamo una settimana per prepararla e dobbiamo cercare di fare il meglio. Dzeko? Lo conosciamo tutti e ci darà una grossa mano, mi sono trovato bene, è uno che capisce le giocate. Obiettivi? Sicuramente la continuità che non ho avuto negli ultimi due anni, ora mi sento muscolarmente bene".