ESCLUSIVA PI – Inter-Zapata, lunedì gli agenti saranno in Italia: sorpasso a Correa?

L'attaccante colombiano potrebbe superare Correa nelle preferenze del club

Contrariamente alle ultime voci che riferiscono di un presunto accordo tra l' Inter e Duvan Zapata, dall'entourage sono piovute ancora smentite alla nostra www. Secondo quanto raccolto in ESCLUSIVA da Passione Inter, gli agenti del calciatore non hanno ancora raggiunto alcuna intesa con il club nerazzurro per il futuro dell'attaccante colombiano, ma le cose potrebbero cambiare ad inizio della prossima settimana con possibili incontri in programma a Milano.

L'entourage del calciatore ha infatti confermato che lunedì viaggerà in Italia per fare chiarezza sul futuro del centravanti. L'Inter, che in queste ore sta sondando sia il nome di Zapata che quello di Joaquin Correa della Lazio, potrebbe dunque risolvere il nodo attaccante nei prossimi giorni, dopo il primo arrivo di Edin Dzeko. L'obiettivo della dirigenza interista, che ha già sistemato la corsia destra con Dumfries, è quello di consegnare una rosa completa a Simone Inzaghi entro il debutto in campionato fissato per il prossimo sabato 21 agosto, alle 18.30 a San Siro contro il Genoa.