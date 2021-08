FOCUS PI – Inter, stop arrivi a centrocampo. Vidal impressiona, Agoume può partire. Nandez…

Inzaghi può ritenersi soddisfatto degli uomini a disposizione in mezzo al campo

Antonio Siragusano

Potrebbe aver chiuso gli arrivi in entrata a centrocampo l'Inter, nonostante la rescissione del contratto dei giorni scorsi di Radja Nainggolan. Il club nerazzurro si ritrova infatti scelte di altissimo livello, a partire dai tre titolari che con ogni probabilità saranno Brozovic, Barella e Calhanoglu. Ma non solo, perché anche Sensi, Vecino, Vidal e Gagliardini hanno voglia di riscattare una scorsa annata non troppo positiva a livello individuale e scalpitano per ritagliarsi il loro spazio nel corso della stagione.

Il centrocampista cileno, in modo particolare, starebbe sorprendendo lo staff tecnico di Simone Inzaghi. Sul punto di andar via a causa dell'ingaggio molto elevato e dopo una Copa America deludente, Vidal è partito come meglio non poteva nel nuovo ritiro nerazzurro. Il guerriero sente di poter fare ancora la differenza con il proprio contributo e sta pian piano ritrovando la migliore condizione fisica. Se l'annata di Sensi verrà dettata ancora una volta dalla sua tenuta atletica, chi potrebbe davvero far bene è Vecino, centrocampista per il quale Inzaghi ha sempre speso ottime considerazioni.

Certo della riconferma è anche Roberto Gagliardini, attualmente fuori per infortunio ma comunque utile per la disponibilità a ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Possibile addio in prestito invece per Lucien Agoume: il centrocampista francese ha praticamente rinnovato con l'Inter fino al 2024 in attesa dell'annuncio ufficiale, ma in un reparto così numeroso potrebbe non trovare lo spazio di cui ha bisogno in questa sua fase di crescita. Per il classe 2002 una possibilità molto quotata è il ritorno a titolo temporaneo in Ligue 1, dove ha già ricevuto parecchie proposte.

La situazione del centrocampo sembra piuttosto chiara e allo stato attuale il club non prevede altri investimenti in entrata. Pertanto, dopo aver sistemato la corsia di destra con l'ingaggio di Dumfries, Naithan Nandez potrebbe sfumare definitivamente. Il centrocampista uruguagio, che l'Inter avrebbe acquistato come esterno a tutta fascia, sembra non rientrare più nei piani del club nerazzurro; solamente una cessione non programmata a centrocampo potrebbe far tornare il club nerazzurro sul calciatore del Cagliari.