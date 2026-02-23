23 Febbraio 2026
Inter-Bodo Glimt, sorpresa Dumfries: ritorno tra i convocati
L'esterno olandese è ormai vicinissimo al rientro in campo
Alla vigilia della prossima sfida di Champions contro il Bodo Glimt, l’Inter ha svolto la seduta di rifinitura con un ritorno importante nel gruppo. Denzel Dumfries ha infatti lavorato insieme ai compagni, rientrando nell’allenamento collettivo dopo l’assenza degli scorsi mesi.
L’esterno olandese si è aggregato regolarmente al resto della rosa: un segnale molto positivo per lo staff tecnico, che può così contare su un ritorno importante per il finale di stagione. La sua presenza dovrebbe essere il preludio per un ritorno anche tra i convocati.
Con il rientro di Dumfries, la rosa nerazzurra torna ad avere un uomo fondamentale sulle corsie esterne, che negli anni ha sempre garantito anche tanti gol e assist.