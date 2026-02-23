Dove vedere Inter-Bodo Glimt: diretta TV e streaming del match

Quando si gioca Inter-Bodo Glimt, ritorno playoff di Champions League

Torna a farsi sentire la magica musichetta della Champions League a San Siro con il nuovo appuntamento cui è attesa la squadra di Cristian Chivu. Martedì 24 febbraio, infatti, alle 21.00 è in programma il fischio d’inizio di Inter-Bodo Glimt, match di ritorno del playoff che per i nerazzurri arriva dopo la sconfitta per 3-1 maturata nella gara d’andata in Norvegia.

Inter-Bodo Glimt, dove vederla: Sky o Prime Video?

Inter-Bodo Glimt, ritorno dei playoff di Champions League, sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport 4K (canale 213) Sky Sport (canale 251). Inter-Bodo Glimt, inoltre, sarà visibile in streaming sulla piattaforma Sky Go e su NOW TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Bodo Glimt in diretta insieme a voi!