Quote e pronostici Inter-Bodo Glimt: fiducia per la rimonta

Dopo un weekend di campionato a dir poco perfetto, con la vittoria a Lecce seguita dalle sconfitte di Milan, Napoli e Juventus, per l’Inter arriva la resa dei conti. Il Bodo Glimt, dopo aver vinto 3-1 all’andata nel Circolo Polare Artico, arriva a San Siro con l’obiettivo di conquistarsi una storica qualificazione agli ottavi di finale di Champion League.

Scommessa consigliata: Over 2,5

In virtù del risultato dell’andata, l’Inter deve cercare di fare almeno due gol per portare la gara ai tempi supplementari. Con tre invece sarebbe qualificata, mentre il Bodo Glimt cercherà di difendere il parziale ottenuto in Norvegia, ma anche di colpire almeno una volta, così da mantenere gli uomini di Chivu a distanza di sicurezza anche in caso di gol subiti.

Le quote di Inter-Bodo Glimt

Queste le principali quote di Inter-Bodo Glimt proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 1.22 7.00 11.00 Bet365

OVER 2.5 UNDER 2.5 1.33 3.40 Bet365

GOL NO GOL 1.66 2.15 Betsson

1X 1-2 x2 1.04 1.08 4.00 Snai

Probabili formazioni Inter-Bodo Glimt

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram.

Bodo-Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge.

Dove vedere Inter-Bodo Glimt: diretta tv e streaming

Inter-Bodo Glimt, ritorno dei playoff di Champions League, sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport 4K (canale 213) Sky Sport (canale 251). Inter-Bodo Glimt, inoltre, sarà visibile in streaming sulla piattaforma Sky Go e su NOW TV.