Inter, piove sul bagnato: attacco in emergenza, anche Lautaro in dubbio

Piove sempre sul bagnato. Per non farsi mancare nulla infatti l' Inter , oltre a Lukaku , rischia di perdere anche Lautaro Martinez per un piccolo problema muscolare. L'argentino, atterrato a ripetizione nel secondo tempo dai difensori della Roma, rischia seriamente di saltare il match di Champions League contro il Barcellona.

Le condizioni della punta, stando a quanto riportato da Corriere dello Sport, non destano preoccupazioni sul lungo periodo, ma nell'immediato. Oggi, a seconda delle sensazioni di Lautaro, si valuterà se procedere con esami strumentali o meno. È ovvio però che, qualora sentisse ancora dolore o fastidio e non riuscisse ad allenarsi, Inzaghi dovrebbe fare a meno anche del Toro, rimanendo coi soli Dzeko e Correa in attacco contro i Blaugrana. Non un buon momento per rimanere con l'attacco spuntato, specie vista la pessima mira mostrata finora dal bosniaco e dal Tucu.