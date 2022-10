Verso Inter-Barcellona, tanti dubbi di formazione per Inzaghi

Il tecnico potrebbe, ancora una volta, mischiare le carte in tavola

Pietro Magnani

L'Inter si avvicina alla sfida di Champions League al Barcellona con un clima tutt'altro che sereno. Inzaghi infatti è più in bilico che mai e una prestazione horror potrebbe sancirne addirittura l'esonero. Ecco perché i dubbi di formazione per il tecnico, che mischiando sempre le carte in tavola certamente però non si aiuta, sono molti.

Secondo Corriere dello Sport i ballottaggi, e di conseguenza i possibili cambi, in vista della partita di domani sono diversi. In primis quello, ormai consueto, tra i portieri, con Onana che dovrebbe sostituire in Champions League Handanovic, molto criticato anche dopo la partita con la Roma. In difesa poi un altro ballottaggio che ormai, rendimento alla mano, sarebbe ora di abolire, quello tra Acerbi e de Vrij. Da non escludere poi un possibile arretramento di Dimarco tra i 3 di difesa, con Bastoni in panchina.

Sulle fasce ancora tutto da decidere, con Darmian che insidia Dumfries a destra e Gosens che se la gioca con Dimarco (qualora non giocasse in difesa) a sinistra. A centrocampo, nonostante la buonissima prestazione con la Roma, possibile che Asllani si accomodi in panchina, con al suo posto Mkhitaryan. In attacco poi tutto dipenderà dalle condizioni di Lautaro: senza il Toro e Lukaku, il duo Correa-Dzeko sarebbe obbligato.

PROBABILE FORMAZIONE INTER.

Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Dzeko.