Inzaghi, emerge un altro passo falso: bloccò l’affare Dybala per “salvare” Correa

Che il momento per Inzaghi non sia dei migliori pare piuttosto evidente. L' Inter arranca e tra infortuni e scoramento la situazione non sembra destinata a migliorare rapidamente. A gettare benzina sul fuoco dell'astio dei tifosi nei confronti del tecnico, potrebbe pensarci un retroscena svelato da La Gazzetta dello Sport.

A lasciargli il posto doveva essere, nei piani nerazzurri, Correa , pupillo di Inzaghi. Tuttavia pare che proprio il mister si sia messo di traverso, "accontentandosi" del solo Lukaku per non rinunciare al Tucu, che nella sua testa si sarebbe dovuto rilanciare in questa stagione. Il suo veto avrebbe quindi impedito l'arrivo dell'asso argentino, innesto che avrebbe fatto molto comodo ad una Inter priva di spunti, creatività e fantasia.

Sinceramente reputiamo improbabile, seppure non impossibile, l'ipotesi della Gazzetta. In primis perché offerte concrete per Correa non sono mai arrivate e sicuramente, dopo aver speso 30 milioni solo un anno prima, la dirigenza non lo avrebbe regalato per fare posto a Dybala. Un Dybala che inoltre bisogna capire con che soldi sarebbe stato pagato. D'accordo che sarebbe arrivato a parametro zero, ma l'ingaggio sarebbe stato importante. E, visto che a fine mercato si è faticato a trovare i soldi per il prestito di Acerbi, risulta difficile pensare che potessero saltare magicamente fuori 6-7 milioni per la Joya...