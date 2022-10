MVP Passione Inter – Inter-Roma: Dimarco da applausi, Acerbi si conferma

In classifica generale non cambia il podio

Dopo l'ultimo match giocato dall' Inter , ecco l'attesissima classifica targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra! Vi ricordiamo come funziona:

Nell'ennesima sconfitta stagionale, questa volta contro la Roma, l'Inter offre una prestazione quantomeno accettabile in alcuni degli uomini scesi in campo. Su tutti spicca Dimarco, che sta vivendo un momento d'oro e illude i nerazzurri con il goal del vantaggio. Nelle vostre votazioni avete premiato anche Asllani, protagonista di un bell'esordio da titolare, e Acerbi, che si conferma come l'unico salvabile in una difesa horror.