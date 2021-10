Inter, a Empoli serve la guardia alta: le probabili scelte di Inzaghi

Turnover si, ma con moderazione

L' Inter di Simone Inzaghi , reduce da un punto nelle ultime due partite di campionato contro Lazio e Juventus , è chiamata ad un pronto riscatto contro l' Empoli . I toscani tuttavia sono squadra ostica e affrontarli in un turno infrasettimanale a cavallo dei tanti impegni delle ultime settimane potrebbe rivelarsi un "trappolone" in cui potrebbe essere facile cadere.

Per questo Inzaghi farà riposare alcuni elementi della rosa ma non esagererà con il turnover, almeno secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Probabile che in attacco venga fatto rifiatare, almeno dal primo minuto, Edin Dzeko e che al fianco di Lautaro Martinez possa finalmente partire titolare Alexis Sanchez. A centrocampo poi probabile che accanto agli intoccabili Brozovic e Barella si accomodi Vidal, recuperato dopo l'influenza che lo aveva tenuto fuori da Inter-Juve. A sinistra poi a riposo Perisic, con Dimarco a tutta fascia, mentre a destra ancora fiducia a Dumfries: l'olandese ha bisogno di minuti e soprattutto di sentirsi "protetto" da Inzaghi dopo l'errore costato due punti contro i bianconeri. Possibile poi un turno di riposto per De Vrij, al suo posto pronto Ranocchia. Queste le probabili formazioni titolari questa sera: