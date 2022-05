Inter-Empoli, le PAGELLE LIVE della 36 esima giornata di Serie A

HANDANOVIC 5,5 – Preso alla sprovvista dai tre lisci dei propri difensori, anche se magari tuffarsi qualche volta non farebbe male… Non può nulla sullo svarione dei compagni in occasione della seconda rete. SKRINIAR 5 –...

Pietro Magnani

HANDANOVIC 5,5 - Preso alla sprovvista dai tre lisci dei propri difensori, anche se magari tuffarsi qualche volta non farebbe male... Non può nulla sullo svarione dei compagni in occasione della seconda rete.

SKRINIAR 5 - Colpevole tanto quanto De Vrij sul goal di Pinamonti, l'ex Primavera giganteggia contro di lui. Colpevole insieme al compagno di merende De Vrij in entrambe le reti. Si riprende in fase offensiva dando parecchio supporto alla manovra per cercare la rimonta.

DE VRIJ 3 - Dilettantistico il suo posizionamento sul goal di Pinamonti, ennesimo errore di una stagione dal rendimento pessimo nei momenti chiave. In ogni errore difensivo lui è protagonista in negativo. Clamoroso, per non dire imbarazzante, il modo in cui si fa scavalcare sul lancio lungo in occasione del 2 a 0.

DIMARCO 5 - Posizionato malissimo sul primo goal dell'Empoli, rientra pigramente e lascia spazio a Zurkowski per il goal. Graziato dal fuorigioco di Pinamonti da un altro intervento in ritardo che sarebbe valso il 2 a 0 ospite. Prova a riprendersi in attacco ma gli errori dimostrano ancora una volta che non sa fare il centrale. Anche sul secondo goal è altissimo in maniera immotivata. Ha però il merito di procurare l'autogoal di Romagnoli che riapre la partita a fine primo tempo.

DUMFRIES 5,5 - Annullato nei primi minuti da Parisi. Cresce leggermente di riprendersi alla distanza senza molto successo.

BARELLA 6,5 - L'unico a rendersi pericoloso in avvio, ma al solito si fa prendere dalla foga e invece di stoppare tira al volo, scheggiando solo il palo. Unico guizzo di un avvio pessimo anche per lui. Prova a riscuotersi ma, spesso, tira quando non deve e non tira quando deve. Comico il tentativo di simulazione: ok la spinta ma il tuffo è accentuato in maniera evidentissima. Si riprende alla distanza però dimostrando grande personalità e iniziando a giocare come sa: sua la palla recuperata per il pareggio. Primo tempo a due facce, ma l'Inter ha bisogno solo della seconda.

BROZOVIC 5,5 - Molto nervoso e impreciso, il rendimento della squadra ne risente. Asllani lo costringe a giocare tra i centrali per andare a prendere la palla. In difficoltà come pochissime altre volte in stagione.

CALHANOGLU 6,5 - Assente come il resto della squadra nei primi minuti di partita. Pennella un grande assist però per Lautaro, l'undicesimo in stagione. Nella ripresa migliora anche in fase di interdizione, dove in avvio aveva difettato.

PERISIC 7,5 - L'unico sempre vivo dell'Inter, come sempre ultimamente, nei primi minuti di gioco. Metta alla frusta il proprio marcatore e prova a mettere i compagni in condizione di segnare. Tutti gli attacchi migliori provengono da sinistra e dai suoi piedi e costringe anche Vicario ad un miracolo. Importante, al solito, anche in difesa per aiutare Dimarco.

CORREA 4 - Impalpabile e fumoso, come da inizio a stagione a questa parte. Anche quando attacca l'Inter lui è praticamente un fantasma.

LAUTARO 6 - La squadra non gira e anche lui ne risente. Ha un paio di palloni buoni ma non sembra giornata. Quando il pallone scotta però, e Calhanoglu lo serve come si deve, è freddissimo e segna un pareggio pesantissimo prima di fine primo tempo.

INZAGHI 5 - La squadra parte piano e spenta e prende subito goal a freddo come logica conseguenza. È inaccettabile con uno Scudetto da giocarsi fino alla fine approcciare una gara tanto male. La difesa soffre tantissimo e ancora una volta Dimarco dimostra di non essere adatto a fare il centrale. Incolpevole per gli errori dei singoli (su tutti De Vrij) ma l'atteggiamento dei suoi quando il clima si fa rovente è inaccettabile. E la colpa non può che non essere anche sua: la differenza con la gestione Conte è fin troppo evidente. Rimonta nel finale di primo tempo però di grande carattere.