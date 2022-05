GdS – Inter, incassi da 40 milioni: nuovo sold out a San Siro

La spinta dei tifosi nerazzurri potrà rivelarsi decisiva in questo finale

La febbre scudetto non si placa a San Siro che anche per questa sera farà registrare il tutto esaurito. Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, questa sera al Meazza ci saranno 70mila spettatori ad assistere ad Inter-Empoli, numero che farà schizzare la media della tifoseria nerazzurra oltre i 42.400 per il definitivo sorpasso a quella dei rossoneri. Quello di stasera, tra l'altro, sarà il terzo sold out di fila che il club nerazzurro mette a segno nel giro di poche settimane.