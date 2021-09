Inter, che successo il lancio dei Fan Token! Sold out in pochi minuti

Pronte a breve nuove "infornate"

L' Inter ha ufficializzato il sold out completo dei Fan Token del club messi in vendita alle 13 sulla piattaforma Socios.com. I "gettoni" messi a disposizione, un milione al prezzo di 2 euro, sono stati esauriti nel giro di qualche minuto. L'Inter e Socios hanno assicurato che presto ci saranno altre "infornate" di Token per soddisfare tutti.

Il 13 settembre scadrà il primo sondaggio sulla sito di Socios riservato ai possessori dei Token nerazzurri. La società dovrà accogliere l'ingresso della squadra nelle partite di casa con la più votata tra le frasi tratte dal nuovo inno proposte nel sondaggio tra i possessori di Fan Token. Sul proprio profilo Twitter Socios ha poi ringraziato tutti gli acquirenti, annunciando premi come biglietti e merchandise per alcuni, fortunati, fan casuali.

Una gran bella notizia per Suning, che potrebbe aver trovato un aiuto importante, non solo tramite la sponsorizzazione, per aiutare l'Inter ad auto sostentarsi in questo periodo di crisi. L'Inter insomma, sempre un passo avanti, dimostra ancora di avere a disposizione una delle tifoserie più fedeli e assidue d'Europa. Chissà se i prossimi Fan Token andranno esauriti tanto in fretta, ma sinora gli scettici sono stati smentiti: la prima emissione è stata un successo e tutto lascia supporre che lo saranno anche le prossime. Se ci fosse stato disponibile oggi un altro milione di Token infatti, considerando quanti nerazzurri sono rimasti "a bocca asciutta", probabilmente sarebbero andati esauriti altrettanto in fretta.