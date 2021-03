Inter, senti Ferri: “La LuLa è tra le coppie più forti in circolazione. Vi spiego l’arma vincente di questa squadra”

Torino-Inter può essere una gara molto importante per la classifica delle due squadre. Conte cerca la fuga, mentre Nicola spera di ottenere un risultato positivo per inseguire l’obiettivo salvezza. Protagonisti delle due squadre nel passato erano i fratelli Giacomo e Riccardo Ferri, quest’ultimo bandiera nerazzurra dal 1981 al 1994. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore dell’Inter ha presentato il match del Filadelfia, con calcio d’inizio alle ore 15.

Queste le sue parole: “Sarà una dura sfida per l’Inter, ma sono fiducioso. Ora è diventata una squadra matura e ha una capacità incredibile di ribaltare l’azione. Il gruppo è compatto e soprattutto Conte può fare affidamento sulla coppia Lautaro-Lukaku: la LuLa è fenomenale”.

Riccardo Ferri ha poi raccontato qualche aneddoto sulla gara quando lui e suo fratello erano in campo: “La settimana della partita non ci parlavamo mai. Una volta in campo lo marcai in una rimessa laterale e lui simulò un fallo. A quel punto gli dieti un calcetto nel sedere, invitandolo a rialzarsi. A fine gara, però, finiva sempre con una grande abbraccio. Non c’è mai stata rivalità tra noi, anche perché le squadre lottavano per obiettivi differenti”.

ZHANG TORNA A MILANO PER TENERSI L’INTER>>>