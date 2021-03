GdS – Le ultime verso Torino-Inter: non solo Eriksen, Conte recupera anche Kolarov

L’Inter alle ore 15 affronterà il Torino. Allo stadio Grande Torino i nerazzurri vogliono i tre punti, per mantenere distante il Milan che sarà impegnato questa sera contro il Napoli. Antonio Conte è reduce dal successo sull’Atalanta per 1 a 0, arrivato grazie ad una rete di Skriniar. Il tecnico sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione, ma eccetto una ballottaggio a centrocampo non ci dovrebbero essere sorprese.

Un giocatore che fino a ieri non doveva essere della gara è Aleksandar Kolarov. Il serbo, infatti, mercoledì aveva riportato un affaticamento muscolare e si era allenato a parte. Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, il difensore classe ’85 ora ha recuperato e sarà a disposizione. Un recupero importante per il tecnico leccese, che oltre a lui potrà contare anche su Eriksen, anche se probabilmente partirà dalla panchina.

