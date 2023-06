L’Inter ha un nuovo sponsor per il finale di stagione. Ieri, infatti, è stato raggiunto l’accordo per le ultime due partite, compresa la finale di Champions League. Eppure, negli scorsi giorni si era parlato di un veto della UEFA per inserire un marchio last minute sulle proprie maglie? Com’è possibile?

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il divieto c’è e rimane vigente. Tuttavia, l’Inter ha ottenuto una deroga, dal momento che non è stata l’unica società a ritrovarsi in questa situazione. Infatti, anche la Roma ha dovuto fare i conti con l’insolvenza di Digitalbits. Pertanto, la UEFA ha deciso dare il via libera all’accordo con un nuovo partner.